Un racconto a Torre Maura. A scuola si comincia bene

Primo giorno di scuola: sveglia che suona quando il cielo è ancora buio, rapida doccia, vestizione casuale, un caffè e via, nella città che inizia a sgranchirsi dopo il sonno. Sono stato confermato come “referente Covid” della succursale di via Olina, Torre Maura, e per questo devo correre nell’altra succursale, a via Rugantino, Torre Spaccata, a prelevare un tablet che contiene l’app necessaria per leggere i green pass degli insegnanti che ancora non sono stati controllati. “Tablet con l’app per il green pass”: tre anni fa non avrei compreso neanche una parola, ma adesso anche io, professore dinosaurico, mi sono aggiornato, comprendo e più o meno so cosa fare. Arrivo a via Olina e fuori del cancello ci sono già tanti studenti, contenti di ritrovarsi e forse persino di ritornare sui banchi di scuola, tutti insieme, ad ascoltare le lezioni, a confermare le amicizie, a fare casino. Li saluto velocemente, ci vediamo tra poco in classe, e corro a sistemarmi a un tavolino all’ingresso per monitorare e dare il via libera ai professori.

