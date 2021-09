Di nuovo al mio posto, a scuola. Diario di una docente  

Il rumore dei tacchi riecheggia nell’atrio della mia scuola – l’Istituto alberghiero “Paolo Borsellino” –, una distesa di marmo segnata da migliaia di passi. “E’ tardi! E’ tardi!” mormoro, neanche fossi il Bianconiglio. Sì, sono in ritardo come al solito, ma non riesco a ignorare i cartelloni, le foto e i riconoscimenti appesi alle pareti dipinte di verde. Perché su molti c’è scritto 2019, un anno che, ne sono certa, sarà oggetto di racconti epici e malinconici insieme, che inizieranno con frasi del tipo: “A quel tempo, tutto era normale…”. Ma non voglio scrivere cose già dette, non ancora. Sono troppo occupata a capire che cosa sto provando adesso. E mi rendo conto che, oltre all’ansia di ogni nuovo inizio e all’amarezza di com’è stata gestita la situazione della scuola in questi due anni, c’è un’emozione dolce, consolatoria, che riporta in superficie il ricordo di tutti gli altri primi giorni di scuola. Giorni preziosi, che hanno la stessa luce di una mattina di sole dopo una notte di pioggia. Poi, non appena salgo le scale, si aggiunge una tenerezza che non provavo da tempo: quella per gli alunni delle prime classi. Cercano sostegno a vicenda, il timore per quella nuova esperienza nascosto da voci troppo acute o sotto un trucco un po’ troppo pesante. E, poco distante, c’è il signor Giovanni, il collaboratore scolastico sempre disponibile e con un talento innato per la cura delle piante. Sembra che non si sia mai mosso da lì: rivedere il suo grembiule bianco e il suo sguardo deciso mi rincuora. A sua volta, lui mi stringe un braccio e mi dice, con un sorriso: “Arrè ccà semu”. Sì, per fortuna siamo di nuovo qui.

