Contro la scuola in quarantena

La quarantena non è più equiparata a malattia. Lo ha comunicato l’Inps con una circolare del 6 agosto, ma la decisione è retroattiva e si applica a tutto il 2021. L’Inps ha finito i 660 milioni che aveva dedicato per il 2020, e nessuna copertura è prevista per il 2021. Di conseguenza tutti i dipendenti che da gennaio scorso non sono andati a lavoro per rispettare l’isolamento fiduciario, diversamente da quanto gli era stato promesso, non riceveranno alcun accredito in busta paga per i giorni persi, a meno che a rimetterceli sia l’azienda. La cifra è di mille euro a dipendente.

