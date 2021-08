Luigi Berlinguer: "La scuola è in confusione. Non è così che si riparte. Draghi sia risoluto"

"Chi difende i prof. no vax fa politica da strapazzo. I sindacati non fanno l’interesse degli studenti. I professori hanno l'obbligo di vaccinarsi per rispetto della loro funzione. Troppi ritardi sulla scuola. Tirare le orecchie a chi sta perdendo tempo. Intervista a Luigi Berlinguer, ex ministro della Pubblica Istruzione

Chi vuole salvare la scuola, chi vuole riportare davvero i nostri ragazzi in classe, parla come questo ex ministro dell’Istruzione e se ne infischia del nuovo sindacalese vaccinale. Dice Luigi Berlinguer, il “ministro riforma”, il cugino di Enrico, che “la scuola, se a distanza, non è scuola”, che “ci vuole un atto energico dello stato, del premier, per superare i ritardi, garantire le lezioni in presenza. Accelerare”. Aggiunge che “chi ammicca ai professori no vax non fa altro che politica da strapazzo”. Ha 89 anni. Cosa aspetta Mario Draghi a nominarlo “nonno scuola”, ministro emerito a sostegno del ministro in carica? Ai sindacati che si stanno opponendo alle vaccinazioni, ai sindacati che combattono il green pass cosa risponde? “Che fanno gli interessi di categoria ma non l’interesse della scuola. Nessuna difficoltà può mettere in discussione il diritto allo studio”.