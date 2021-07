Fenomenologia del prof. no vax: malmostoso, scontento, piagnone. Parla Lodoli

Non sono tutti, ma perché rimangono ancora 200 mila professori che non si vaccinano? "Sono i professori recalcitranti, obbligarli non serve. Sarebbe peggio. Sono una zona di permanente malumore. Meglio convincerli con Kant". Parla lo scrittore-professore Marco Lodoli

Prof. ma tu cosa ne pensi dei tuoi colleghi che non si vaccinano? “In pratica mi state interrogando. Non mettetemi in imbarazzo”. E perché dovremmo? Abbiamo pensato a te perché fai (anche) lo scrittore. Non sei tu Marco Lodoli, l’autore de Il Preside e de Il Rosso e il Blu (Einaudi) l’insegnante che racconta la scuola fuori dalla scuola? “E però, per i miei studenti sono solo il prof. Lodoli”.