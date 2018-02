Perché il nuovo contratto della scuola uccide il merito

Il contratto per il settore scolastico, che riguarda circa 1 milione e 200 mila dipendenti, è uno dei più importanti, non solo nell’area del pubblico impiego. E’ stato firmato con le sigle sindacali confederali, non con quelle autonome, il che fa prevedere una coda di agitazioni. Gli aumenti retributivi sono più o meno in linea con quelli ottenuti negli altri settori, mentre la soluzione delle questioni normative è stata, almeno in parte, rinviata. Il punto più discutibile riguarda il...

