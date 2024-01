Elogio della matematica. Buone ragioni per studiarla, e non solo perché è utile

“Perché la matematica è così importante per la società attuale? La risposta più naturale, ma anche più banale, è che è utile. Questa risposta, però, è ingenerosa oltre che parziale.” La frase a pagina due delle nuove “linee guida per le discipline STEM” appena approvate dal ministero dell’Istruzione e del Merito farebbe ben sperare. Peccato che, nel prosieguo della sezione dedicata all’“importanza della matematica nelle discipline STEM”, essa sia immediatamente tradita, perché, nonostante l’infarcitura di dotte citazioni – da Galileo a Leibniz – non si forniscono altro che motivazioni connesse appunto all’utilità del calcolo, all’indispensabilità della matematica nella scienza, alla sua utilità come parte di un bagaglio necessario a distinguere le notizie vere da quelle false e per dominare le nuove macchine “proiettandosi verso il futuro tecnologico”. La contraddizione è ancora più plasticamente evidente quando troviamo scritto nel documento citato che “solo mera astrazione rende la matematica sterile e noiosa; d’altra parte, una matematica solo diretta alle applicazioni fa perdere in creatività e innovazione.” L’astrazione matematica sarebbe dunque sterile, cioè non utile e del tutto improduttiva, quando coltivata in sé e per sé; e quella diretta alle applicazioni sarebbe invece incapace di generare innovazione, cioè incapace di trovare nuovi utili modi di migliorare la nostra tecnologia. In due parole: si apre dicendo che ridurre la matematica alla sua utilità è una banale limitazione, ma si prospetta poi in ogni modo come ragione per il suo studio proprio la sua utile applicazione in vari settori e nel processo di innovazione.

