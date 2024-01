Così l'intelligenza artificiale entra nelle scuole. Il caso dell'Istituto di Jesi

L’intelligenza artificiale fa il suo ingresso tra i banchi di scuola. Non come incubo dei prof., spaventati che gli studenti possano far studiare ChatGpt al posto loro, ma come materia curriculare. È successo all’Istituto tecnico Marconi Pieralisi di Jesi, nelle Marche, dove oltre a matematica, storia, italiano e inglese, gli alunni delle classi quarte e quinte hanno iniziato a studiare l’intelligenza artificiale a partire dal nuovo anno scolastico. “Abbiamo intrapreso la riflessione sulla proposta di introdurre l’IA come materia a sé stante lo scorso anno, coinvolgendo tutti i nostri docenti del dipartimento di informatica e il consiglio d’istituto”, dice al Foglio la dirigente della scuola marchigiana Maria Rita Fiordelmondo. "Abbiamo lavorato in base al grado di autonomia con cui le scuole possono intervenire nel curriculum e siamo riusciti a ricavare uno spazio per questa disciplina all’interno dello stesso monte ore settimanale che gli studenti devono seguire", aggiunge.

