Un antidoto all'ecoansia. Chiacchierata con Hannah Ritchie

Tra allarmisti e negazionisti, c’è una terza via: non negare il problema, ma neanche negare che si sta provando a risolverlo. Intervista alla ricercatrice a Oxford e autrice di “Not the End of the World”, un libro da sballo che non piacerà ai cultori dell’apocalisse climatica. “Questo è il momento migliore per essere vivi”

Ha scritto Bill Gates, fondatore di Microsoft, oggi filantropo e imprenditore, che il libro più importante, più sorprendente e più interessante da tenere d’occhio nel nuovo anno, nel 2024, è quello che ha scritto Hannah Ritchie, famosa ricercatrice all’Università di Oxford, responsabile della ricerca presso il sito “Our World in Data”. E’ un libro da sballo, pragmatico, ottimista, che ha un titolo che andrebbe urgentemente raccomandato ai professionisti dell’ecoansia: “Not the End of the World”. Il libro uscirà negli Stati Uniti il 9 gennaio, arriverà nel Regno Unito l’11 e proverà a compiere un atto rivoluzionario in un mondo che quando discute di cambiamento climatico è spesso dominato solo dall’isteria. Dopo averlo letto in anteprima, Bill Gates lo ha presentato sul suo blog, ai suoi lettori, con una definizione eccitante: “E’ un antidoto essenziale contro l’apocalisse ambientalista”. Abbiamo cercato un contatto con Hannah Ritchie. L’abbiamo invitata al nostro festival dell’innovazione (sarà a Venezia, 8 giugno 2024: astenersi ecoansiosi). Hannah ci ha detto gentilmente che al festival non avrebbe avuto modo di venire ma ci ha concesso una chiacchierata illuminante sui temi del suo libro. Proveremo a insistere, per Venezia, ma intanto ci accontentiamo.