Non piangere, ma innovare: superare la crisi climatica investendo nelle nuove tecnologie

Ricapitoliamo. Le politiche messe in campo fino ad ora per ridurre la CO2 mondiale hanno fallito. Le emissioni climalteranti sono continuate a crescere anno su anno. Le riduzioni operate in alcune parti del mondo (Ue, Usa) sono ampiamente compensate dagli aumenti in altre parti del mondo (Cina, India). Il divario nei consumi energetici fra Sud e Nord del mondo rimane altissimo, da 1 a 10 fino a 1 a 20 in Africa, con unica eccezione della Cina che infatti ha aumentato di tre volte e mezzo i suoi consumi energetici in 20 anni con relative emissioni. E’ ragionevole attendersi che qualche cosa di simile accadrà, seppur con minore velocità, anche in altre aree del Sud del mondo. Con ulteriore aumento delle emissioni, nonostante gli sforzi dell’area Ocse e segnatamente della Ue con il suo green deal. Che fare quindi?

