Un piano strategico per affrontare il problema siccità. Spunti

Il decreto “Siccità” è arrivato. Bene che il governo abbia finalmente deciso di fare attenzione al problema. Speriamo. Già nel luglio del 2022 il precedente esecutivo aveva annunciato un piano di emergenza e un commissario. Poi non se n’è fatto nulla. Durante le elezioni del 2022, meno di due mesi dopo, di siccità non si è parlato. Un anno dopo siamo di nuovo qui. Ben venga, quindi, l’impegno del governo in questa primavera già difficile. Ma attenzione: l’acqua non è un derivato finanziario o il pil, concetti astratti che spesso il pubblico fatica a comprendere. Se un piano idrico funziona lo si vedrà rapidamente dal rubinetto della cucina e dallo stato dei campi. Come ebbe a dire Mike Tyson, “tutti hanno un piano finché non ti arriva un pugno in faccia”. In termini di pugni, la siccità non perdona.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE