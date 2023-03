Cosa può fare (e cosa no) una politica seria sulle risorse idriche

L’Italia non ha ancora scelto come gestire il proprio territorio per tornare a un livello di sicurezza degno di un paese avanzato. Serve la capacità di ascoltare e trovare una sintesi: spunti per impostare una dibattito serio sulla siccità

Il 22 marzo è la Giornata mondiale dell’acqua. Si celebra tutti gli anni. Questo è un anno speciale, però, poiché le Nazioni Unite terranno fino a giovedì una conferenza sullo stato dell’acqua, la prima da quella di Mar del Plata di oltre quarant’anni fa. È un’occasione importante per elevare il profilo della sicurezza idrica proprio nel momento in cui il cambiamento climatico si sta manifestando attraverso il suo agente principale: l’acqua. L’Organizzazione mondiale della sanità stima che oltre l’80 per cento dei disastri naturali sono dovuti all’acqua o a fenomeni a essa collegati. Gli impatti, ovviamente, li sentono i più vulnerabili, i cittadini di paesi che non hanno le risorse o le competenze per gestire la realtà di oggi, figuriamoci quella che ci aspetta a causa dei cambiamenti climatici. I numeri sono impressionanti. Ancora oggi oltre 800 mila persone all’anno muoiono di dissenteria a causa di acqua non potabilizzata. Due miliardi di persone non hanno accesso ad acqua sicura. La siccità minaccia oltre tre miliardi di persone e 700 milioni sono a rischio di doversi spostare a causa della siccità.