Bonelli mostra in Aula le pietre dell'Adige prosciugato. Meloni: "Non sono Mosè"

Durante il suo discorso alla Camera questa mattina, il deputato dei Verdi Angelo Bonelli ha mostrato polemicamente all'Aula due sassi raccolti "andando a piedi sul fiume Adige". Il gesto, spiega Bonelli, è servito per mostrare plasticamente "il problema drammatico della siccità, su cui non c'è niente da ridere". Poco dopo la risposta di Meloni: "Collega Bonelli, ho trovato molto interessante i suoi sassi dell'Adige, però presumo lei non voglia dire che in cinque mesi ho prosciugato l'Adige, perché neanche Mosè... Forse deve fare i conti con il fatto che questi problemi come l'Adige che si prosciuga sono figli di tutto quello che finora non è stato fatto o è stato fatto di sbagliato".