Il caso “carne coltivata” e la paura del futuro in un paese nostalgico

La carne sintetica mette alla prova l’opportunità di fare innovazione di prodotto e non solo di processo. E potrebbe essere l’occasione per accompagnare alla ristrutturazione di un intero settore alimentare

Le barricate alzate dalla Coldiretti e dal governo contro la tecnologia della carne coltivata, che non è matura per vederla nei nostri piatti, sono la riprova di un paese nostalgico che ha paura del suo futuro. Qui non si tratta di difesa di interessi nazionali o di garanzie sanitarie, si tratta di decidere se crediamo nell’innovazione, nella ricerca e nella capacità di entrare da protagonisti in un nuovo potenziale mercato.