Viva la carne sintetica. Senza ricerca l'agricoltura non va avanti

Sarà pure colpa del nostro passato evolutivo. Del resto, la pratica della macellazione risale ad almeno 3,4 milioni di anni fa, quando cominciammo a sviluppare una dieta onnivora che comprendeva anche la carne (i tre grandi onnivori del regno animale, sostiene lo psicologo Paul Rozin, sono i ratti, gli scarafaggi e l’uomo: perché sono ovunque e trovano sempre qualcosa da mangiare). Sarà questo e altro, però non se ne può più. Di questa tendenza bipartisan che ci vede uniti a difendere delle fantomatiche tradizioni e pratiche alimentari e opporci come i soldati in trincea alla produzione del cibo sintetico: la terra sì, il laboratorio no. Come se fossero due pugili che si fanno la guerra, dal letame nascono i fiori dai laboratori non nasce niente, diciamo tutti in coro, parafrasando il maestro. La verità è che qui senza la ricerca fatta nei laboratori la terra perde importanza, si scolora, non c’è letame che tenga. Senza la ricerca l’agricoltura non va avanti, hai voglia di dire no chimica, no biotecnologie, no emissioni di CO2, sì bio, e sì al cibo locale, via il Km zero, viva il Made in Italy, no multinazionali eccetera. Perché se vogliamo un’agricoltura più sostenibile (con meno chimica, meno arature, meno impatto) dobbiamo fondare non uno ma cento laboratori, cento fabbriche in cui si sperimentino il cibo e le piante del futuro.

