La Schadenfreude dei No vax che sperano nella quarta ondata per avere ragione

Chi si oppone al vaccino oggi è in attesa della realizzazione di una profezia: l’arrivo di un’ulteriore ondata di Covid-19 nel nostro paese. Guardando al resto d’Europa, anche in stati a elevato livello di vaccinazione, come Germania e Regno Unito, ci si prepara ad attaccare la campagna vaccinale, partendo prima dal fatto che i vaccini non proteggono completamente dalle infezioni, per poi rivendicare – quasi fosse un risultato positivo – l’aumento di ospedalizzazioni o peggio di morti che arriveranno quando i casi cominceranno a salire a sufficienza, indipendentemente da chi finirà in ospedale. La sostanza del discorso è la seguente: se una vaccinazione così estensiva come quella compiuta nel nostro paese non bastasse a evitare i guai, allora questa sarebbe la dimostrazione del fallimento dei vaccini – un mezzo insufficiente di protezione in nome del quale non si potrebbero attuare costrizioni, obblighi, regolamenti e quant’altro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE