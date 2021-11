Lo stato di emergenza e le tante altre emergenze

La condizione giuridica in cui da quasi due anni viviamo non può essere un alibi per occuparsi soltanto di pandemia e Pnrr

Lo stato di emergenza è una condizione giuridica che può essere attivata al verificarsi o nell’imminenza di eventi eccezionali come nel caso della pandemia da Covid, terremoti o alluvioni, ovvero quando si renda necessario agire con urgenza e con poteri straordinari per proteggere i cittadini e riparare eventuali danni. In questi casi inoltre è possibile limitare le libertà personali per motivi sanitari, come previsto dall’articolo 16 della Costituzione. L’attuale situazione di stato di emergenza, esteso a tutto il territorio nazionale a causa della pandemia da Covid, rappresenta per la storia del nostro paese qualcosa di inedito poiché nel passato, infatti, questo strumento è stato utilizzato esclusivamente per porzioni limitate di territorio. È pur vero che la pandemia rappresenta un evento eccezionale, ma fa pensare l’annuncio del ministro Roberto Speranza nel quale si ipotizza un prolungamento di questo stato. Perché?