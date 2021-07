La sfida di Singapore alla variante Delta

E’ ora di tornare a parlare di Singapore e della battaglia che quella città-stato ha condotto in maniera così esemplare contro il Covid-19. Per molto tempo, Singapore è stata l’esempio di quanto le misure non farmacologiche per il contenimento, a cominciare da un tracciamento molto dettagliato dei casi e dei loro contatti, fino ad arrivare a isolamenti estesi a ogni contatto di soggetti positivi, potessero essere efficaci se spinte molto in là per quanto riguarda la compressione dei diritti individuali. Tecnologia di tracciamento e diffusione delle informazioni su professione, spostamento e dati dei soggetti positivi, per allertare eventuali loro contatti, sono state usate estensivamente, insieme all’isolamento rigido di focolai anche di piccole dimensioni nella città, che conta oltre 5 milioni di abitanti. Il successo nel contenimento è stato evidente, anche considerata la prossimità della Cina; a Singapore i casi di infezione sono stati relativamente pochi, e in conseguenza di ciò sono state contenute anche ospedalizzazioni e morti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni