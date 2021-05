Piano con il virus-arma

Il presidente americano Biden ha ordinato all’intelligence di raddoppiare gli sforzi per capire le origini del coronavirus e di fare un rapporto entro novanta giorni in modo da “arrivare più vicini a una conclusione definitiva”, che è una formula che indica la necessità di trovare sollievo: qualcuno di serio ci dica cosa è successo. Il fatto che il presidente americano abbia commissionato questa ricerca all’intelligence e non a un gruppo scelto di scienziati rende chiaro che il compito è per metà una ricerca scientifica e per l’altra metà un’indagine. Si tratta di capire se il virus è uscito dal laboratorio di Wuhan, ma la Cina è molto opaca al riguardo, copre tutto quello che è possibile coprire, è reticente. Ora, per spendere due parole di chiarezza. Fin dall’inizio c’erano sospetti sul centro-laboratorio di Wuhan dove si studiano malattie infettive, perché come aveva rivelato la stampa francese gli standard di sicurezza erano orridi.

