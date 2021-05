Brevetto sì, brevetto no

Mario Draghi cambia posizione sul tema della sospensione dei brevetti sui vaccini. Prima non era a favore, ora non è contraria. “L’Italia è aperta a una sospensione dei brevetti sui vaccini contro il Covid-19”, ha dichiarato il presidente del Consiglio intervenendo al Global Health Summit: è una misura da adottare “in modo mirato, limitato nel tempo e che non metta a repentaglio l’incentivo a innovare per le aziende farmaceutiche”. In ogni caso, ha precisato, non è così che si aiutano “i paesi a basso reddito” a “produrre vaccini”, perché vanno “sostenuti finanziariamente e con competenze specializzate”.

