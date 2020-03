Big data per combattere il coronavirus

“In televisione continuano a chiedere quando sarà il picco del contagio ai virologi, ma dovrebbero rivolgersi a epidemiologi e matematici specializzati nei modelli di propagazione, non può saperlo chi studia come vengono intaccati polmoni o che farmaci usare nella lotta al coronavirus: è come se dopo una guerra si chiedesse a un ingegnere come ricostruire il Paese, la domanda va rivolta a politici e economisti, cioè chi lavora in un'ottica di sistema”. Il matematico Alfio Quarteroni è uno dei più illustri cervelli italiani, membro dell'accademia dei Lincei e dell'Accademia europea delle scienze, professore di analisi numerica del politiecnico di Milano e di modellistica e calcolo scientifico alla scuola politecnica di Losanna e in questi giorni confusi il suo è il richiamo alla ragione di chi è abituato alla complessità. “In questo momento”, spiega dopo aver concluso la lezione online quotidiana, “servono le competenze di virologi ed epidemiologi, ma serve anche un ragionamento più sistemico con la messa in campo di campo di tecnologie digitali per gestire in maniera più razionale questa emergenza e per delineare le scelte da fare dopo, nel momento in cui dall'emergenza usciremo, ma dovremo, come abbiamo ormai capito, convivere ancora con il rischio del contagio”.

In questi giorni confusi Quarteroni si è fatto promotore di una petizione su change.org per invitare gli italiani a donare i propri dati per lottare contro il coronavirus e la sua firma è anche sue due progetti che partecipano al bando del ministero dell'Innovazione per tracciare i contagi dell'epidemia.

“I dati sono la nostra risorsa fondamentale”, dice sostenendo la richiesta di raccolta e trasparenza che era già stata lanciata dal Foglio, “e un bagaglio importantissimo sono quelli sulla fase critica: ci permettono di capire il decorso tipico dalla malattia, la sua manifestazione e l'evoluzione successiva, ma anche come si è propagata, quale è il fronte del contagio”. Grazie agli studi su Wuhan e l'Hubei si sono già modelli matematici basati sulle caratteristiche del virus Sars-COV2 che dovrebbero essere integrati con le diverse variabili del contesto italiano: quelle demografiche, come età e malattie della popolazione e organizzazione delle reti e delle comunicazione, “Sappiamo che prima della scoperta del paziente uno, il contagio era diffuso nel lodigiano ma non abbiamo integrato i dati sulla malattia a quelli sul pendolarismo e i viaggi sulla rete ferroviaria che ci aiuterebbero a tracciarne la diffusione”.

Queste analisi dovrebbero servire anche ad affrontare il poi. “Ipotizziamo che tra un mese volessimo far riprendere a lavorare le persone che hanno fino a 55 anni e invece isolare quelle ultra 65enni e controllare in maniera intelligente i flussi di persone che si devono recare al lavoro, dovremmo trattare in maniera differente le persone contagiate e quindi immuni e quelle invece che possono essere ancora veicoli del contagio e che, vista la capacità di propagazione del virus, sono pericolosissime. Ma per elaborare questi modelli abbiamo bisogno di una conoscenza fine del dato”, e a oggi aggiunge “non abbiamo certezza su quanti siano davvero i contagiati, sappiamo che i numeri della Protezione civile sono fortemente sottostimati”. Per questo con il pro rettore del Politecnico Giulio Noci e Ottavio Crivaro, amministratore delegato di Moxoff, spin off universitario poi acquisito dal gruppo Zucchetti che sviluppa quelli che si chiamano ambienti di simulazione multifisica, cioè modelli matematici che rappresentano fenomeni complessi, ha promosso la petizione per una donazione di dati su base volontaria. Ci tiene alla parola donazione, all'idea che sia una scelta informata individuale. “Non sottovalutiamo la questione della privacy, ma siamo in una situazione di assoluta emergenza, non c'è in gioco una questione di etica, ma di vera sopravvivenza. C'è chi invoca la questione di principio, ma nel frattempo forniamo quotidianamente i nostri dati ad aziende private che li usano per vendere, usiamo app accettando tutte le condizioni. Il discorso ideale va messo a confronto con il reale e nemmeno la normativa più stretta come il Gdpr ci ha messo al riparo dalla realtà”.

Il nodo è complesso e le questioni aperte, in primis chi li andrebbe a gestire e come. Quello che è certo è che servono due tipi di dati, quelli sugli spostamenti, già in possesso di operatori telefonici e servizi che utilizzano la geolocalizzazione, e quelli biometrici. Per i secondi Quarteroni immagina una app con cui possiamo comunicare se abbiamo la febbre o il mal di gola o trasmettere rilevazioni come la frequenza cardiaca o la saturazione di ossigeno nel sangue all'ospedale della città, all'Asl o alla protezione civile: “Una donazione a una struttura che ne garantisca un uso consapevole”.

Un sistema del genere, secondo il professore, permetterebbe una diagnosi a distanza, e stabilendo il reale stato di necessità delle persone, eviterebbe molti potenziali contagi e anche un uso più efficiente delle risorse. Per questo uno dei progetti a cui lavorano Quarteroni, Noci e Curvaro con la Zucchetti è quello di un modello con cui gli ospedali possano stimare il fabbisogno di medici e infermieri e posti letto e con cui i cittadini evitino di diventare trasmettitori del virus e di portarlo in luoghi a rischio come le strutture sanitari. Il secondo invece realizzato dalla collaborazione del Politecnico con l'università di Firenze e La Sapienza di Roma serve invece a controllare i focolai in modo che non diventino zona rossa e a prevenire quelli di ritorno, il rischio del futuro. “L'idea è quella di organizzare la logistica, i tamponi, il personale di controllo e i posti di terapie intensive sulla base delle previsioni a breve termine della diffusione del contagio, combinando i metodi matematici di ottimizzazione e quelli statistici, la pianificazione e l'intelligenza artificiale”. Con una più chiara mappatura dei potenziali contagi, molte attività potrebbero ripartire, per esempio controllando flussi di fornitori o di clienti.

Quarteroni suggerisce l'utilizzo di software che vengono usati già da grandi aziende che integrano tanti set di dati, dalla qualifica del dipendente alle ferie, per gestire in maniera ottimale il personale e le diverse mansioni In questo modo anche il business di piccole imprese, dalle librerie al piccolo commercio, potrebbe ripartire organizzando le prenotazioni dei clienti, esattamente come oggi assistiamo all'uso delle app che stimano le file ai supermercati. “Questi tipi di problemi”, chiosa, “potrebbero essere risolti in maniera spontanea dallo spirito imprenditoriale di start up capaci di mettere a punto risposte specifiche”. Ci sono però anche domande a cui rischia di non rispondere nessuno. In alcuni Paesi le scuole sono rimaste aperte ai figli degli operatori sanitari, chiediamo se non si potrebbe pensare a mettere a disposizione aule con il computer ai ragazzi che vivono in famiglie “disconnesse” e che rischiano di rimanere indietro. “Anche qui i modelli ci sono, in questo caso dovrebbe essere il pubblico o servizi non profit a farsi carico delle nuove fragilità”. “Se io sviluppo il modello su come impatta un terremoto lo metto al servizio della protezione civile, nel caso dello sviluppo di una malattia cardiaca, del cardiochirurgo. In un Paese ideale che funziona correttamente c'è un dialogo aperto tra i diversi attori, una governance in cui tutti hanno un ruolo diverso e complementare”. Le intelligenze ci sono, come in un modello matematico, quello che serve è gestire tutte le variabili.