Dalle spese private alla dieta mediterranea. Al Senato la Lega dà i numeri sulla sanità?

Attenzione a non farsi ingannare dagli organismi internazionali. La spesa sanitaria italiana in realtà, se consideriamo anche quella out of pocket, ossia sostenuta dagli italiani di tasca propria, sarebbe già oggi “ben oltre i parametri europei”. A questo va poi aggiunto che “grazie al clima, alla qualità del cibo, alle buone abitudini e alla dieta mediterranea” nel bel paese ci sarebbe un minor “fabbisogno complessivo” di salute. Questa la bizzarra tesi sostenuta ieri dalla leghista Maria Cristina Cantù, vicepresidente della commissione Affari sociali e sanità del Senato, nel corso del suo intervento sulla legge di bilancio approvata oggi in via definitiva.

