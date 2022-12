al Senato

Covid, l'informativa di Schillaci: "Impossibile tracciare voli non diretti dalla Cina. Ue intervenga"

Il ministro della Salute riferisce sulla situazione pandemica dopo la nuova esplosione dei casi a Pechino, sui rischi per l'Italia e sulle misure che il governo intende mettere in campo, in particolare negli aeroporti, per prevenire nuove ondate