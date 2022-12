Sul Covid "il governo Meloni ha preso atto di un cambio di fase". Parla il virologo Clementi

“Ci vorrebbe un po’ di misura”, dice al Foglio Massimo Clementi, professore emerito di Microbiologia e Virologia dell’Università Vita – Salute San Raffaele di Milano, a proposito degli scienziati che, come certi magistrati un tempo all’apice della celebrità mediatica, dismettono la toga, anzi il camice, per calarsi nell’agone politico. “Non tutti i medici sono virologi, anzi la maggior parte di quelli che negli ultimi due anni hanno sproloquiato di pandemia non sono specializzati in virologia. E poi un medico non è per forza un buon politico”, scandisce Clementi. Insomma, la fenomenologia degli scienziati prima mediatizzati e poi candidati non lo entusiasma: “Uno scienziato deve essere credibile, e se la credibilità difetta il cittadino smette di fidarsi. Un medico dovrebbe sostenere posizioni fondate esclusivamente sulla scienza, ma se il giorno dopo indossa la maglia di un partito ingenera il dubbio che le sue opinioni non fossero scevre dal pregiudizio”. Da Andrea Crisanti a Pier Luigi Lopalco, passando per Fabrizio Pregliasco, l’elenco dei colleghi neocandidati è lungo.

