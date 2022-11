Basta balle sui vaccini

Sono uno dei più grossi successi della medicina moderna. In Italia hanno evitato circa 150 mila decessi dal marzo 2021 a oggi. Eppure periodicamente tornano a circolare idee false e velenose sulla lotta al Covid. A che punto è la pandemia e la strategia per contenerla. Un’indagine

Dopo quasi tre anni di pandemia ci siamo scoperti più fragili e quindi molto più umani. Fino al 2019 pensavamo che le malattie infettive fossero ormai un problema solo dei paesi in via di sviluppo e che nel mondo occidentale riguardassero pochi pazienti molto fragili. Da inizio 2020, il Covid (la malattia causata dal virus Sars-Cov2) ha fatto in Italia circa 180.000 vittime ed è diventata la terza causa di morte, dopo malattie cardiovascolari e tumori, causando fra l’8 e l’11 per cento dei decessi. Di conseguenza, nel 2020 l’aspettativa di vita è calata da 83,6 anni a 82,3 anni e anche se nel 2021 è risalita a 82,9 anni è sempre al disotto di quella del 2019.