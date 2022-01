L'Oms si sveglia: sì al booster

Ora anche l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) apre alla necessità della somministrazione della terza dose di vaccino contro il Covid. L’indicazione per i paesi con alte coperture vaccinali è di offrire il booster in via prioritaria alle persone più vulnerabili per poi estenderla a tutti gli altri. Nei paesi con tassi di vaccinazione ancora bassi si dovrebbe invece privilegiare l’offerta di prime dosi e, quindi, il completamento del ciclo vaccinale primario.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE