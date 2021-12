Green pass su bus e metro, a Roma 80 persone allontanate e più di 1.000 controlli

Sono le 13 del primo giorno di green pass rafforzato e controlli sui mezzi pubblici. Nell’atrio della stazione “Colosseo”, metro B, due ragazzi parlano della situazione: uno non vuole sedersi “accanto al non vaccinato”, dice; l’altro risponde all’amico che “se ha il tampone basta quello”, e alla fine i due decidono, “per sicurezza”, spiegano al cronista, “di aspettare la metro dopo”, onde evitare di fare il viaggio accanto al compagno di scuola che si è allontanato per comprare una bibita e che, secondo loro, “come prima, il tampone non ce l’ha”. Non sapeva del cambio di norme, il compagno? “Sì sì, ma figurati se ieri ha fatto il tampone, non l’ha praticamente mai fatto in vita sua”. Hanno sedici anni, i due, si chiamano Marco e Tommaso, sono diretti alla fermata Ponte Mammolo, dicono che al mattino “hanno sentito un altoparlante ripetere che da oggi serve il green pass-base”, ma dicono anche che non sanno “se poi qualcuno effettivamente controlla”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE