Lo strano amore per le divise anti Covid. Dalla Difesa parla Mulé

Una nave che solca il mare pandemico, ed è una specie di corazzata: sono giorni che, da più parti, si guarda al Ministero della Difesa come a una certezza tra tante note incerte, e si guarda al commissario straordinario per l’Emergenza Francesco Paolo Figliuolo come a una specie di baluardo tra le onde. L’ultimo caso è stato quello del dietrofront sulle normative per la quarantena nelle scuole: dopo ventiquattro ore di apparente ritorno alla regola della Dad che scatta con un solo positivo per classe e poi il ripristino della “nuova” regola della quarantena per la classe che abbia, a seconda dell’età, due o tre positivi, le parole di Figliuolo si sono stagliate di fronte a dirigenti scolastici, genitori, studenti e ministri come frecce segnaletiche verso l’uscita dal tunnel: per il tracciamento nelle scuole, visto il sovraccarico delle Asl, arrivano gli “assetti militari”, con “uso sistematico” degli undici laboratori di biologia molecolare dell’esercito dislocati in otto regioni (messi a disposizione dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE