Le 48 ore che sconvolsero la scuola. L'autodifesa del ministero dell'Istruzione

Per Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, "le scuole sono l'unico contesto che ha sempre retto, anche assumendosi responsabilità altrui". E punta il dito: "Il vero problema è di credibilità". Intanto il 2,6 per cento delle classi primarie e l'1,4 delle secondarie sono in Dad

Il giorno dopo quello che ormai viene chiamato “il dietrofront sulla scuola” le domande girano nell’aria: dov’è stato l’errore, nelle quarantotto ore che hanno sconvolto il già provato panorama degli istituti alle prese con l’ennesima ondata Covid, visto il susseguirsi di circolari che prima preannunciavano il ritorno alla Dad con un solo positivo per classe e poi ribadivano che no, i positivi devono essere due o tre, a seconda dell’età e come previsto dalle direttive d’inizio novembre, quelle che prevedevano la sorveglianza con testing fino a tre positivi per classe? E ci si domandava se il problema risiedesse nelle scuole stesse o a monte, e cioè nelle stanze del ministero dell’Istruzione. O se piuttosto la causa del testa-coda si annidasse in un’interpretazione restrittiva dei dati e nelle sacche del dialogo tra ministri dell’Istruzione e della Salute e di questi con i colleghi, vista la presa di posizione di martedì sera del premier Mario Draghi e del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, che, dopo la revoca della circolare e dopo aver ribadito la priorità della scuola in presenza, annunciavano un piano d’intervento per il tracciamento nelle scuole.