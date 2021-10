L'Oms ha dato l'ok all'uso di massa del vaccino contro la malaria

In Africa ogni anno più di 260mila bambini sotto i cinque anni muoiono a causa di questa malattia. "Il farmaco è una svolta per la scienza e la salute", dice il direttore generale dell'Oms

Svolta storica nella lotta alla malaria. L'Organizzazione mondiale della sanità ha raccomandato oggi l’impiego di massa del primo vaccino antimalarico per i bambini che potrà essere usato in particolare in Africa subsahariana e in altre zone a rischio con trasmissione della malaria da P. falciparum da moderata a elevata. Proprio in quelle zone la malaria è ad oggi una delle principali cause di malattie infantili e di morte. Per avere un'idea delle vite che si potrebbero salvare basta dire che più di 260 mila bambini africani di età inferiore ai cinque anni muoiono ogni anno a causa di questa malattia.

“Questo è un momento storico. Il tanto atteso vaccino contro la malaria per i bambini è una svolta per la scienza, la salute dei bambini e il controllo della malaria – ha commentato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus -. L'utilizzo di questo vaccino in aggiunta agli strumenti esistenti per prevenire la malaria potrebbe salvare migliaia di giovani vite ogni anno".

Come funziona il vaccino contro la malaria

Le premesse erano già buone visto che durante gli studi clinici il vaccino RTS, S/AS01 ha avuto successo in circa quattro casi su dieci, compresi tre casi su dieci in cui la malattia era ad uno stadio già pericoloso per la vita dei giovani pazienti. Permanevano però alcuni dubbi in particolare per via del fatto che il vaccino richiede quattro dosi: le prime tre da somministrare a un mese di distanza a cinque, sei e sette mesi di età, con un ultimo richiamo finale a circa 18 mesi. La raccomandazione odierna si basa sui risultati di un programma pilota in corso in Ghana, Kenya e Malawi, che ha raggiunto più di 800mila bambini da aprile del 2019. Dopo oltre 2,3 milioni di dosi somministrate, si è dimostrato che il vaccino ha un profilo di sicurezza favorevole e porta a una riduzione significativa, pari al 30 per cento, della malaria grave e mortale. Inoltre, ha raggiunto più di due terzi dei bambini che non hanno una zanzariera sotto la quale dormire e non vi è stato alcun impatto negativo su altri vaccini di routine o altre misure per prevenire la malaria.



"Per secoli, la malaria ha perseguitato l'Africa subsahariana, causando immense sofferenze personali – ha affermato Matshidiso Moeti, direttore regionale dell'Oms per l'Africa –. Abbiamo a lungo sperato in un vaccino efficace contro la malaria e ora, per la prima volta in assoluto, abbiamo un vaccino raccomandato per un utilizzo diffuso. La raccomandazione di oggi offre un barlume di speranza per il continente che sopporta il fardello più pesante della malattia e ci aspettiamo che molti più bambini africani siano protetti dalla malaria e diventino adulti sani".





Il vaccino contro la malaria RTS,S/AS01 come dicevamo dovrebbe essere fornito in un programma di quattro dosi nei bambini dai cinque mesi di età per la riduzione della malattia e dei suoi effetti. I prossimi passi includeranno finanziamenti da parte della comunità sanitaria globale per un'implementazione più ampia l'adozione del vaccino come parte delle strategie nazionali di controllo della malaria.