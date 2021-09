Padelle e pappagalli, gli strumenti di lavoro dell'infermiere

I ricordi di un mestiere frustrante. Il Ketalar, il notaio “sbarellato” e suor Leopolda protagonisti in quella specie di fabbrica colma di ammalati che è l’ospedale, scuola di umiltà

Chissà perché ho fatto questo lavoro qua, l’infermiere? Con tutti i bei mestieri che ci sono in giro oggi: il rapper, il tatuatore, lo stilista, l’influencer, il virologo. Da piccolo mi affascinavano l’avvocato, il calciatore, l’astronauta, poi alle medie avrei voluto diventare filosofo, medico, professore di Latino, anche fare il falegname non mi dispiaceva. Certo i piani di studi sarebbero stati completamente diversi, nell’incertezza ho deciso di andare direttamente in fabbrica.