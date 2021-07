I vaccini funzionano: basta guardare i dati sui medici

Da quando sono iniziate le somministrazioni al personale sanitario in quella categoria sono calati i contagi. E da aprile non si registrano decessi

I vaccini contro il Covid funzionano e la loro efficacia è chiara sia nel contenere i contagi che, soprattutto, nell’evitare i decessi. E per averne certezza basta analizzare i numeri riguardanti il personale sanitario. Proprio questa categoria professionale è stata infatti tra le prime ad essere interessate dal piano nazionale vaccini. Inoltre, lo scorso aprile, si è introdotto per loro l’obbligo di vaccinazione. Anche grazie a questa norma oggi possiamo riscontrare un’alta adesione alla campagna tra il personale sanitario con coperture quasi del 98% tra prime somministrazioni e dose unica. A fare un primo punto sull’attuale situazione per questa categoria è stato di recente il 18esimo report della nazionale Consulenza statistico attuariale Inail. Negli ultimi cinque mesi analizzati l’incidenza della sanità e assistenza sociale è scesa sotto la soglia del 41% dei casi codificati, “posizionandosi su livelli ancora più bassi dell’estate 2020 grazie all’efficacia delle vaccinazioni, che hanno coinvolto prioritariamente il personale sanitario, mentre per altri settori produttivi si registrano incidenze in crescita, nonostante il calo in termini assoluti dei contagi professionali denunciati rispetto al quadrimestre ottobre 2020-gennaio 2021”, scrive l’Inail.