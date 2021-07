Come si combatte la pandemia dei non vaccinati. Parla Richeldi

I contagi che riemergono, le varianti, i test, l’ansia di quello che sembra un brutto loop pandemico: aprire, richiudere, aprire, richiudere. “Ma quest’anno, con i vaccini, la situazione epidemica è molto diversa da quella dell’estate scorsa”, dice Luca Richeldi, professore ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio, già membro del Cts e direttore della Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma. “Siamo però ora di fronte a una sproporzione: le persone protette sia dalla malattia grave sia dall’infezione sono soprattutto anziani e adulti over 40, e lo abbiamo voluto noi, per proteggere i più vulnerabili. Solo che adesso dobbiamo fare fronte a un altro fatto: la trasmissibilità preferenziale tra i giovani non vaccinati. E dunque dobbiamo considerare intanto che anche i giovani, seppure in forma il più delle volte lieve, possono ammalarsi, ed è sempre meglio, potendo, evitarlo. Non solo: ci si potrà trovare, alla riapertura delle scuole, con un’alta circolazione virale tra gli scolari, con eventuale isolamento delle classi e conseguente danneggiamento dei programmi didattici. Consideriamo anche che nella fascia tra i 12 e i 19 anni i vaccinati sono circa l’8 per cento, e che in quella 20-29 si è vaccinato soltanto un solo giovane su quattro. E l’alta circolazione potrebbe essere l’elemento scatenante per l’emersione di altre varianti. Finora le tre principali varianti – inglese, brasiliana, indiana – si sono diffuse in Paesi che avevano fatto la scelta di far circolare liberamente il virus. È ormai chiaro: più circola più si replica e più varia”.

