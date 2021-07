"Solo i vaccini obbligatori possono salvare l'anno scolastico". Parla il capo dei presidi

“Lo abbiamo detto più volte, il momento della persuasione è passato, ora è necessario trovare una forma di obbligo anche per il personale della scuola perché il tempo stringe e il prossimo anno scolastico è alle porte”. Il capo dei presidi, Antonello Giannelli, non ha dubbi su quale sia il modo migliore per prepararsi all'autunno, quando arriverà il momento di tornare in classe: introdurre l'obbligo vaccinale per il personale scolastico e gli studenti non è un tabù, anzi è lo strumento migliore per archiviare la stagione dell'emergenza e tornare a vivere la scuola normalmente. Senza un'immunità solida e diffusa il rischio è quello di dover fare di nuovo affidamento sugli orari scaglionati e le fragilità del sistema dei trasporti, ma in questo modo la continuità in presenza dell'anno scolastico potrebbe non essere garantita. “Il rapporto tra vaccinazione e rientro duraturo a scuola in presenza è stretto”, continua il presidente dell'Associazione nazionale presidi: “Solo con una vaccinazione di massa si potrà pensare di tornare a scuola e abbandonare la didattica a distanza. Dobbiamo ricordare che una persona che non è vaccinata può diffondere il virus: non è tanto questione di tutela personale ma è una tutela di salute collettiva”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE