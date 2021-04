Lo sprint dei vaccini: come l'Italia è arrivata a 500mila dosi in un giorno

Svolta 500. Alle porte di maggio la campagna vaccinale italiana tocca finalmente la quota di mezzo milioni di dosi giornaliere prefissata dal commissario Figliuolo. E lo fa nel modo più repentino, sfondando di slancio un intricato collo di bottiglia: il 28 aprile sono state somministrate 397.818 dosi, giovedì 508.158 ( la conferma definitiva è arrivata nel pomeriggio di oggi). Una differenza di oltre 100mila in 24 ore. Come spiegare questo sprint da più 25 per cento all’interno della nostra macchina logistica e sanitaria?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni