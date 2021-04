Un milione di vaccinati in 24 ore, in Germania

Qui, come addentellato del Foglio, si cerca di essere ottimisti, e c’è anche una certa stoffa. Ma poi, a volte, sono le istituzioni a superarci.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Il governo ha approvato il piano italiano per la ripresa, il Pnrr, e domani, quindi in tempo, il testo è a Bruxelles. Sarà la nostra agenda per i prossimi sei anni. E intanto il lavoro agile nei ministeri e nelle amministrazioni centrali si farà solo se scelto liberamente, senza più obblighi sulla percentuale di lavoratori da tenere fuori dagli uffici.

Fatto #2

Lo dicevamo ieri e, comunque, dopo l’India potrebbero esserci altri luoghi del mondo in cui chi può deve farsi carico di fermare la diffusione dell’epidemia.

Fatto #3

La libertà vigilata e le questioni da esaminare per l’estradizione. Nella vicenda dei terroristi e brigatisti italiani arrestati in Francia si entra in una situazione più prosaica, dopo i toni drammatici di ieri, le pendenze irrisolvibili in sospeso, il fiume dei terribili ricordi. Il processo per l’estradizione comincerà mercoledì.

Oggi in pillole

- Tutti parlano della milionata tedesca.

- Definitivo il passaggio di Borsa Italiana nel sistema Euronext.

- Come si tenta di far fronte al problema della scarsità di chip.

- Ieri un Michele Santoro televisivo un po’ fuori contesto, una fumeria d’oppio senza neanche il fascino della decadenza.