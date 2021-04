Riaprire i cantieri conviene di più che riaprire i ristoranti

Sì, lo dice il Foglio da giorni, Matteo Salvini, infiltrato numero 1 nella maggioranza, sta avendo successo nell’intestarsi la battaglia politica per le riaperture, con accenti, tanto epici quanto fuori luogo, da lotta per la libertà. È vero, ed è vero anche, però, che su quel fronte deve subire la concorrenza di Giorgia Meloni, da oggi pronta a un’iniziativa parlamentare, qualcosa come la solita mozione fatta per farsi dire di “no” e presentarsi all’opinione pubblica come la paladina di #ioapro. Tutto vero, ma anche tutto un po’ troppo facile. Certo, il Pd e i 5 stelle sembrano un po’ frastornati e se non sono sostenitori dell’apertura non riescono neppure a difendere con convinzione la linea della prudenza. Ma forse tutto questo che ora ci sembra così importante sarà rapidamente cancellato dalla forza della ripresa economica. E i difensori delle aperture intese potrebbero perfino restare spiazzati, a combattere per l’ora in più o in meno, mentre i settori che non sono neanche sfiorati dal problema dell’orario del rientro obbligato a casa stanno lì a programmare l’aumento della produzione e dei ritmi lavorativi e a cercare di tenere testa all’attesa esplosione della domanda di beni e servizi (dovendo fare i conti con l’aumento dei prezzi di molte materie prime e la scarsità di prodotti necessari come i chip).

