Passaporto vaccinale oppure no? Come sarà l'estate dell'Ue

L’Unione europea vincerà la corsa contro il tempo per introdurre il certificato verde digitale sui vaccini entro giugno e salvare la stagione estiva? I negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Ue (l’istituzione che riunisce i governi) possono cominciare, dopo che i deputati ieri hanno adottato la loro posizione sulla proposta della Commissione di introdurre un certificato verde digitale che contenga i dati sulla vaccinazione, sui risultati dei tamponi o sulla guarigione dal Covid-19. Nonostante tutti siano mossi da buone intenzioni e dalla volontà di chiudere in fretta, nelle prossime settimane si annuncia un braccio di ferro tra l’Europarlamento e i governi. Ci sono alcuni dettagli che non piacciono ai deputati, particolarmente attenti su questioni come la sicurezza dei dati e la privacy. Si discute se escludere del tutto la possibilità di riconoscere i vaccini non autorizzati dall’Ema, come il russo Sputnik V e il cinese Sinopharm (usati in Ungheria). Ma il vero scontro sarà sulla ragion d’essere dello stesso certificato. E’ un passaporto vaccinale che consente di muoversi liberamente dentro l’Ue? Oppure è un semplice documento che raccoglie una serie di informazioni e gli stati membri potranno continuare a imporre alle persone che attraversano le frontiere test e quarantene, anche se vaccinate? Il cuore della questione è quella che si è posta sin dall’inizio della pandemia: l’Ue era una zona di libera circolazione senza frontiere, ma forti delle loro competenze sanitarie gli stati membri si sono ripresi il diritto di chiuderle a piacimento con restrizioni di ogni tipo.

