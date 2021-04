I leader della logistica offrono a Figliuolo un patto per l'efficienza

"Abbiamo avviato una prima interlocuzione. Ogni anno distribuiamo oltre 10 milioni di antinfluenzale. Siamo in grado di fare altrettanto per sconfiggere il Covid”, ci dice Pierluigi Petrone, presidente Assoram

A sentire il presidente di Assoram Pierluigi Petrone, “con il generale Figliuolo e il governo delle competenze potrà avviarsi una fase nuova”. Non è chiaro se sia una previsione o un auspicio da parte dell’imprenditore partenopeo, fatto sta che Petrone, a capo dell’associazione che riunisce ben 110 operatori logistici e commerciali del settore healthcare a cui corrispondono oltre 160 magazzini dislocati sul territorio nazionale, si trova a dover fronteggiare la scomoda concorrenza di un colosso come Poste italiane. “Già al commissario Arcuri avevamo rappresentato la funzione essenziale del nostro comparto: sin dal primo giorno di lockdown, se i nostri depositari non fossero rimasti aperti, i farmaci non sarebbero arrivati in farmacie e ospedali. Se noi ci blocchiamo tutto si blocca”. Petrone, che è anche vicepresidente dell’azienda di famiglia, rappresenta gli operatori dai cui siti transita la quasi totalità dei farmaci e dei beni della salute. Insomma, l’anello di congiunzione tra produttori e utenti finali.