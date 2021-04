Nel Pnrr serve più coraggio sulla Sanità

Nell’ultima versione del Recovery plan, quella che oggi il Consiglio dei ministri esaminerà per l’invio a Bruxelles entro il 30 aprile, non c’è più un passaggio rilevante per la Sanità. È sparito infatti il riferimento a una riforma della nomina dei primari ospedalieri, che aveva come obiettivo quello di tenere fuori la politica dagli ospedali. Un meccanismo per rendere trasparente la selezione dei primari e fare in modo che il criterio usato non sia più l’appartenenza politica ma la competenza. Nel paragrafo su “Abrogazione e revisione di norme che alimentano la corruzione”, in una precedente versione del Pnrr, c’era infatti scritto che: “Il settore della Sanità oggi più che mai richiede correttezza e trasparenza. Ad esempio, vi sono norme sulle nomine dei primari ospedalieri che prevedono una valutazione tecnica di una commissione composta da medici, ma lasciano poi, per la scelta definitiva del primario, eccessiva discrezionalità ai direttori delle Aziende sanitarie locali”. E un riferimento analogo sulla nomina del personale delle Asl. Questo passaggio non c’è più, è stato completamente rimosso.

