Covid, il punto sulla pandemia in Italia. La conferenza stampa in diretta

L'epidemia rallenta con incidenza e Rt in calo. Cambia colore solo la Campania, promossa in arancione. Valle d'Aosta, Puglia e Sardegna le uniche regioni in rosso

Per la terza settimana consecutiva l'indice Rt risulta in discesa, fermandosi a 0,85, contro lo 0,92 della scorsa settimana. In miglioramento anche l'incidenza con 182 casi per 100.000 abitanti, erano 185 secondo l'ultima rilevazione.

La Campania sarà l'unica regione a veder migliorata la propria condizione e dalla prossima settimana sarà arancione, mentre in rosso restano solo tre regioni: Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna. Come ogni venerdì, la Cabina di regia si riunisce per l'analisi dei dati del monitoraggio del ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia a livello regionale. E sulla base di queste evidenze il ministro Roberto Speranza firmerà le nuove ordinanze in vigore da lunedì.