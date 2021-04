Covid, Rt e incidenza ancora in calo. La Campania in arancione, l'unico cambio

Continuano a migliorare gli indicatori, ma si tratta di una "lenta diminuzione" che non "consente una gestione basata sul tracciamento". Restano in rosso solo 3 regioni e più di mezza Italia avrebbe numeri da zona gialla

Lo scenario epidemiologico si fa gradualmente più positivo e anche questa settimana continuano a calare Rt e incidenza del contagio. Una "lenta diminuzione ma ancora molto elevata per consentire sull'intero territorio nazionale una gestione basata sul contenimento, ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti", come si legge nella bozza del monitoraggio del report settimanale Iss. In questo quadro, la Campania dovrebbe essere la sola regione a cambiare colore, passando dal rosso all'arancione, con Valle d'Aosta, Puglia e Sardegna che manterranno le restrizioni più pesanti almeno per un'altra settimana.

Come ogni venerdì, la cabina di regia si riunirà insieme al ministero della Salute per valutare i dati in arrivo dai territori, sulla base dei quali il ministro Roberto Speranza firmerà le nuove ordinanze che entreranno in vigore dopo il weekend.

I dati del monitoraggio

Per la terza settimana consecutiva l'indice Rt risulta in discesa, attestandosi a 0,85, contro lo 0,92 della scorsa settimana. Migliora anche l'incidenza con 182 casi per 100.000 abitanti, erano 185 secondo l'ultima rilevazione. Seppur in miglioramento, il dato sull'incidenza resta preoccupante, come ricostruisce l'Istituto di sanità superiore, ben lontano dal numero di 50 casi per 100.000 che permetterebbe di ripristinare l'identificazione di casi e focolai e il tracciamento dei contatti. Anche perché, chiarisce la bozza dell'Iss, "l'ormai prevalente circolazione in Italia di una variante virale caratterizzata da una trasmissibilità notevolmente maggiore impone un approccio di particolare cautela e gradualità nella gestione dell'epidemia".



La Campania promossa in arancione e i colori delle altre regioni

Con un'incidenza che arriva intorno ai 240 casi ogni 100 mila abitanti (la soglia critica è 250) e un valore dell'Rt al di sotto del 1,25, la Campania diventa arancione e da lunedì potrà allentare le misure di restringimento. Sarà l'unica regione a cambiare colore. Dovranno ancora attendere invece Valle d'Aosta, Sardegna e Puglia, che pure in settimana aveva sperato in un miglioramento, restando le sole nello scenario più critico.

Più in generale, si legge ancora nel rapporto Iss, si osserva "un'ulteriore diminuzione del livello generale del rischio". Tant'è che ben 11 regioni avrebbero già oggi numeri e indicatori da zona gialla, che tuttavia è stata sospesa. Lombardia, Emilia-Romagna, Molise, Friuli Venezia Giulia, province autonome e di Bolzano e Trento, Molise, Lazio, Piemonte, Veneto e Umbria dovranno dunque attendere maggio, o un nuovo decreto, per tornare a prendere un caffè al bar e allentare le misure. In questo senso, ieri la Conferenza delle regioni ha presentato al governo un piano per le riaperture delle attività e sul tema è prevista per oggi pomeriggio una conferenza stampa del presidente del consiglio Mario Draghi.

