Così il Lazio è riuscito a vaccinare i suoi anziani (e procede spedito con gli altri)

“Tutto perfetto. Puntuali, gentili: sono davvero contenta”. Non è uno spot. Realtà e servizi televisivi concordano: nel Lazio la campagna di vaccinazione procede alla grande. Precisa, senza fronzoli né sbavature, coordinata e flessibile. Il segreto del successo del piano vaccini del Lazio è tutto qui, nel mix omogeneo di accentramento delle decisioni, rapidità e capacità di trasformare buone idee in buone pratiche. Oggi la Regione ha praticamente completato la prima fase della vaccinazione degli over 80 (l’88 per cento ha ricevuto la prima dose, il 30 la seconda, 306mila anziani già vaccinati su 400mila presenti in Regione). Un dato che fa impallidire altri territori come Lombardia e Toscana dove gli over 80 vaccinati sono pochissimi: poco più di uno su tre tra i lombardi e addirittura meno del 30 per cento in Toscana. Un dato non falsato dalle proporzioni demografiche: gli over 80 oscillano tra il 7 e l’8 per cento in tutte e tre le regioni.

