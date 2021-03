Tempesta in una fiala di vaccino

“Il vaccino di AstraZeneca è sicuro, i benefici superano i rischi e non ci sono evidenze di un’associazione a un aumento del rischio complessivo di eventi tromboembolici”, ha dichiarato la direttrice dell’Ema Emer Cooke, riportando le conclusioni del parere del Comitato per la sicurezza dell’Ema (Prac) a seguito della revisione preliminare sulle segnalazioni di coaguli di sangue nelle persone vaccinate con AstraZeneca. Era un giudizio atteso, sia nel senso di desiderato sia nel senso di previsto. Anche perché l’Agenzia per i medicinali non ha fatto altro che confermare, ancora una volta, la linea tenuta in questi giorni a seguito prima delle sospensioni di alcuni lotti e poi del divieto di utilizzo del vaccino in larga parte dei paesi dell’Ue. Dopo aver mobilitato esperti di trombosi e malattie del sangue, e consultato anche il Mhra, ossia l’agenzia del farmaco del Regno Unito dove sono state somministrate oltre 10 milioni di dosi, gli esperti dell’Ema hanno concluso che il vaccino di AstraZeneca “non può essere associato ad un incremento degli eventi di trombosi”. Anzi, gli eventi di questo tipo pare siano stati inferiori rispetto alla popolazione non vaccinata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni