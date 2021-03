Contro il rischio zero

Gérald Bronner è un moschettiere della ragione. Sociologo e membro dell’Académie nationale de médecine, mette in guardia da ormai un decennio contro il virus del “populismo precauzionista”, l’esplosione dell’irrazionalità nel dibattito pubblico e la follia del “rischio zero” che sta provocando danni smisurati nelle nostre società. “Il precauzionismo conquista sempre più terreno. Certo, bisogna inquadrare le nostre azioni attraverso una serie di norme in un mondo che può autodistruggersi tecnologicamente. Ma stiamo andando troppo oltre: il precauzionismo è diventato un riflesso sociale. E’ il panico legato all’influenza suina, allo smontaggio delle linee ad alta tensione o dei ripetitori, ma anche alla fobia degli Ogm”, diceva nel 2010 Bronner, in occasione dell’uscita del suo saggio scritto con Etienne Géhin, “L’inquiétant principe de précaution” (Puf). Con la sospensione temporanea del vaccino AstraZeneca in vari paesi europei, quelle parole tornano d’attualità. “Decadenza di razionalità… Once again”, dice al Foglio Gérald Bronner. “Déchéance de rationalité” (Grasset) è anche il titolo di una sua opera apparsa nel marzo 2019, un anno prima dell’inizio del confinamento.

