Non scherzare sul panico

Può piacere scherzare, ma ci sono cose su cui non si scherza. Il panico, per esempio. Le vicende sinistre del vaccino AstraZeneca, almeno nella sua gestione nell’Europa continentale, con i ritiri cautelativi prima di lotti specifici poi dell’intera fornitura, sembrano fatte apposta per indebolire e colpire duramente gli sforzi di coordinamento e impulso alle campagne di immunizzazione di massa che sono in corso con mille difficoltà. La storia dell’antivaccinismo è complicata e piena di risvolti di ogni tipo, antropologici e religiosi oltre che legati a interessi di categoria e industriali, e nasce insieme con i vaccini nel pieno delle campagne contro il vaiolo, oltre due secoli fa. Con il falso report del famigerato Andrew Wakefield, ai nostri tempi, in cui era istituito un rapporto causa-effetto tra vaccini e autismo, ci si è inoltrati nella leggenda nera, moltiplicata e complicata dall’invadente petulanza dei social e delle teorie del complotto, che sfrutta i dubbi, l’antimodernismo, la faziosità politica antiestablishment e la tendenza a una polemica serrata contro le acquisizioni scientifiche o sperimentali. Vedremo ora che cosa stabilirà l’Agenzia europea per i medicinali, e come le autorità sanitarie italiane e di altri grandi paesi si comporteranno in merito. Ci sono buone ragioni per pensare che, se la correlazione tra vaccino e morbilità fosse esclusa, questo supplemento di precauzione, inscritto nel modo di essere della gestione della sanità pubblica da anni in Europa, possa avere come esito un recupero di fiducia e un dissiparsi della paura collettiva.

