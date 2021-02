Vaccini nella Nuvola. Viaggio nel centro da 3.000 dosi al giorno

L'inoculazione anche in alcuni dei grandi centri commerciali di Roma e del Lazio. E dall'8 marzo nella stazione Termini. Zingaretti: "Tenere alto il livello delle precauzioni per il contenimento. E aiuti alle attività produttive in difficoltà"

La Nuvola dell'Eur a Roma diventa un centro per i vaccini anti-Covid. "Questo sito sarà uno dei principali per difendere Roma e vaccinare la popolazione a partire dai docenti e i lavoratori della scuola che si sono già prenotati. Si lavorerà su 50 postazioni per 1.000 vaccinazioni al giorno che possono arrivare fino a 3.000", ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel suo intervento all'inaugurazione dell'hub vaccinale. Eur Spa, società partecipata dal ministero dell’Economia e dal comune di Roma, già a gennaio aveva messo a disposizione il centro congressi di viale Cristoforo Colombo. "È una grande agorà che avevamo pensato per grandi eventi culturali e fieristici, cinema, teatro ma oggi serve per dare fiducia ai cittadini e per sconfiggere la paura", dice l'ad di Eur Antonio Rosati. All’interno dei suoi 50mila metri quadrati, la nuvola è in grado di ospitare fino ad ottomila persone. Per il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, "la sfida è tornare a riprenderci i luoghi urbani della nostra vita".

"Ce la stiamo facendo, si intravede la luce in fondo al tunnel ma l'ultimo miglio può essere il più pericoloso", ha sottolineato. "Bisogna tenere alto il livello delle precauzioni per il contenimento. I vaccini? Siamo pronti a farne più di 30 mila al giorno nel Lazio, occorre che Aifa e Ema accelerino su quei farmaci in attesa di autorizzazioni. Il governo dovrà aiutare le attività produttive in difficoltà: serve dare soldi e velocemente".

Anche alcuni dei grandi centri commerciali di Roma e del Lazio diventeranno centri vaccinali, ha annunciato Zingaretti. Dall’8 marzo, poi, anche la stazione Termini ospiterà un hub ferroviario vaccinale contro il Covid.

Il percorso all'interno della Nuvola è strutturato così: all'ingresso c'è un'accettazione stile Asl (con barriere di plexiglass a coprire le singole postazioni degli operatori), poi una prima sala di attesa, una sala triage (dove si fanno i colloqui con i medici), una sala vaccini, dove avviene l'inoculazione del farmaco e infine una sala osservazione e rilascio del certificato vaccinale. All’interno della grande sala vaccini c’è anche la sala preparazione (con i frigoriferi) e il primo soccorso (con anestesista, adrenalina e defibrillatore).