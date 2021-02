La nuvola diventa primula. I nuovi hub vaccinali del Lazio

La nuvola di Fuksas all'Eur diventerà un centro per le vaccinazioni contro il Covid-19 della Regione Lazio. Eur Spa, società partecipata dal ministero dell’Economia e dal comune di Roma, già a gennaio aveva messo a disposizione il centro congressi di viale Cristoforo Colombo.Ora sono in corso i lavori per ultimare i preparativi. L'inaugurazione avverrà il 24 febbraio alla presenza del presidente della regione Nicola Zingaretti. All’interno dei suoi 50mila metri quadrati, la nuvola è in grado di ospitare fino ad ottomila persone. Dall’8 marzo, poi, anche la stazione Termini ospiterà un hub ferroviario vaccinale contro il Covid. "Sarà la prima stazione in Italia in cui si potranno fare le vaccinazioni - ha commentato l'ad di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti - Presenteremo anche il treno sanitario che abbiamo messo a disposizione della Protezione Civile e della Croce Rossa per trasportare malati Covid o gravi". E da oggi, lunedì 22 febbraio, parte la campagna vaccinale per i docenti e il personale di scuole e università del Lazio, nell'hub di Fiumicino

