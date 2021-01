L'Oms ha approvato l'uso emergenza del vaccino Pfizer-BioNTech

“Il vaccino Pzifer/BioNTech è il primo a riceve la convalida per l'uso d'emergenza dall'inizio dalla pandemia”. L'annuncio da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, è arrivato ieri e rappresenta un importante passo in avanti per la diffusione del vaccino in tutto il mondo. Sebbene la cura anti-Covid sviluppata dall'americana Pfizer con la tedesca Biontech sia già utilizzata in Italia e in Europa, la nuova approvazione agevolerà la procedure normative, per l'acquisto e la distribuzione, in tutti quei paesi che ancora non hanno accesso al vaccino e che non dispongono di risorse o agenzie nazionali adeguate a stabilire in tempi rapidi la validità della cura anti coronavirus. Inoltre, consentirà all'Unicef e all'Organizazzione panamericana della sanità di procurarsi il vaccino e metterlo a disposizioni delle nazioni più bisognose.

