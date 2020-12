Come sta andando la vaccinazione anti Covid-19 nel mondo?

Le mappe e i grafici della delle somministrazioni del vaccino in tempo reale

Pubblicità

L'Europa ha avuto in suo giorno zero della vaccinazione anti Covid-19 il 27 dicembre. In altri paesi invece la somministrazione del vaccino è iniziata prima e sta proseguendo abbastanza spedita nonostante ovvi problemi logistici e, in moltissimi casi, di scarsità di personale.

Pubblicità

I vaccini approvati nel mondo oggi sono otto: tre cinesi e due russi, oltre a quelli di Moderna e di Pfizer-BioNTech ai quali si è aggiunta l'approvazione, almeno nel Regno Unito, di quello di AstraZeneca. Al momento in Unione europea l'unico a essere stato approvato è quello di Pfizer-BioNTech, ma l'Ema (l'agenzia del farmaco europea) dovrebbe a breve dare il via libera anche a quello di Moderna (probabilmente il 6 gennaio). Perché queste tempistiche differenti tra i vari paesi? Perché le procedure di approvazione sono diverse. Russia e Cina non hanno autorità regolatorie indipendenti e il via libera è dato direttamente dal governo.

Pubblicità

Pubblicità

La vaccinazione punta ad arrivare il prima possibile all'immunità di gregge, quel fenomeno per cui, una volta raggiunto un livello di copertura vaccinale (per una determinata infezione) considerato sufficiente all’interno della popolazione, si possono considerare al sicuro anche le persone non vaccinate: una soglia che si aggira intorno al 70 per cento della popolazione.

Ma come sta andando la campagna vaccinale in Europa e nel mondo? Queste mappe e grafici riassumono, in tempo reale, la situazione: